Carambolage entre 7 véhicules sur la E40 à Blégny: une personne grièvement blessée

Un carambolage a eu lieu vers 1h15 sur la E40 à Blégny, en direction de Liège. Un accident entre sept véhicules. L'un d'eux s'est retrouvé sur le toit. Une personne a été grièvement blessée.

Un accident, impliquant sept véhicules, est survenu durant la nuit de samedi à dimanche, sur la E40, à hauteur de Barchon (sortie Blégny), a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Les pompiers des postes de Herve sont sur place avec les balisages de Battice et Verviers. Les pompiers de Liège ont également été appelés dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide. À l'arrivée des services de secours, un des véhicules accidentés étaient sur le toit, indique la zone de secours qui précise qu'une personne est grièvement blessée.