Ce qu'il y a dans ce petit flacon est très convoité: "C'est recherché par les plus grandes multinationales"

Savez vous comment est produite la peinture des objets qui vous entoure? En Belgique, le secteur pèse lourd: 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. En province de Liège, une entreprise se distingue: elle s'est spécialisée dans la peinture des plastiques... et elle vient de faire une découverte prometteuse.

À Lens-Saint-Servais, une société de trois personnes est spécialisée dans la mise au point de peintures innovantes comme par exemple des effets 3D sur des supports en plastique contenant des éléments magnétisables, comme l'utilisation du laser, qui, en brûlant le carbone des pigments, en change la couleur.



"Grâce à la peinture colorée développée, nous pouvons entrer dans la cosmétique, dans l'électroménager, dans le sport et loisir ou encore dans la bagagerie. On a ouvert le champ des domaines", explique Valérie Villanon, responsable labo, recherche et développement.





Des célèbres marques passent commande dans leur société. Jusqu'à 15 composants différents peuvent entrer dans la recette d'une peinture. Parfois, les dosages prévus amènent le produit désiré, mais parfois, le hasard met son grain de sel. Une fois posé en très fine couche sur le support, le résultat est contrôlé au microscope jusqu'à la disparition totale des imperfections. La peinture sur plastique est clairement un domaine d'avenir.





"Les plastiques sont de plus en plus recyclés, donc de moins bonne qualité et les vernis qui vont venir dessus ont besoin d'être de plus en plus performants pour protéger, remplacer le manque de qualité du plastique par le vernis qui va être mis dessus", précise Patrick Balliau, chimiste.



La star de l'entreprise est une peinture qui ressemble au chrome car dans le vrai "chrome, et surtout le chrome 6, il y a des grands problèmes de produits cancérigènes", précise Daniel Schoels, directeur de DS Color. Ce dernier confie qu'il n'était pas certain d'y arriver cette année, car ça fait 15 ans que sa société travaille sur ce programme. "Cette année, on y est arrivé".





En 2024, le chrome sera interdit dans les peintures de toute l'Union européenne. Le produit de la société attire de très nombreuses convoitises. Ce produit est "recherché par les plus grandes multinationales dans le monde aujourd'hui". En soirée, le flacon en reste pas dans la société.





En Belgique, le secteur de la peinture affiche un chiffre d'affaires de 2,03 milliards d'euros et donne du travail à 2808 personnes. En Europe, 3,5 milliards de tonnes de peinture sont produites chaque année. Avec sa peinture chromée sans chrome, DS Color compte bien prendre une bonne part de cet énorme marché. "On parle quand même de millions d'euros, ce n'est pas 5 ou 10 millions, c'est bien plus", explique le directeur.



L'entreprise a déjà reçu de nombreux prix pour ses innovations lors de salons internationaux de l'industrie. 2024 pourrait bien devenir un grand millésime.