Cette maman liégeoise a disparu avec sa fille pour échapper à une décision de justice: ses proches se disent "inquiets"

Depuis près de trois semaines, une mère de famille a disparu avec sa fille de 4 ans et demi. Une disparition volontaire pour échapper à une décision de justice. Aujourd'hui, cette mère de famille liégeoise est recherchée pour enlèvement d'enfant.

Les faits se déroulent en région liégeoise. Le 6 novembre, le service de protection de la jeunesse impose à Isabelle le placement de sa fille, âgée de 4 ans et demi, à l'hôpital afin de s'assurer du développement psychologique et relationnel de l'enfant. Cette décision heurte la maman, qui s'enfuit pour s'y soustraire.

Isabelle est désormais recherchée depuis trois semaines. "Bien sûr que je suis inquiète. Cela fait plus de 15 jours que je suis sans nouvelles. Elle est partie avec la petite et je ne sais rien", a indiqué la mère de cette Liégeoise à notre journaliste Dominique Demoulin. "Elle voulait sauver la petite, parce que ça dure déjà depuis presque trois ans. Depuis le début, la Justice a toujours été contre elle", a ajouté la maman d'Isabelle.

"On est inquiet, mais vu les raisons pour lesquelles elle est partie, on sait que sa fille n'est pas en danger avec elle", a ajouté Marc, un ami de la fugitive.

"Ma cliente Isabelle a surtout le sentiment, depuis le début de cette procédure, de ne pas avoir, sinon entendue, au moins écoutée. Si elle avait la garantie de pouvoir s'expliquer librement, dans un climat que je qualifierais de normal, à mon sens cela pourrait suffire pour qu'elle revienne", a pour sa part déclaré son avocat, Raphaël D'Amico.

C'est en avril 2016 que la vie de la jeune mère a basculé. Une gardienne ONE l'a informée du comportement interpellant de sa fille au moment de changer le lange. La fillette a alors deux ans. Un mois plus tard, son compagnon la quitte. Isabelle porte plainte, et elle découvre à ce moment-là qu'elle n'est pas la première. "L'ex-compagne de cet homme lui a confié qu'elle avait déjà porté plainte pour des agissements sur des enfants qu'elle retenait avec lui. Ces plaintes n'ont semble-t-il pas abouti, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Mais cela a conforté Isabelle dans sa conviction que quelque-chose d'étrange se produisait", a précisé son avocat.

Etrangement, la Justice n'a pas lié ces plaintes au dossier actuel. Le père obtient le droit à des visites surveillées. Isabelle, de son côté, est soupçonnée d'aliénation parentale.