Charles, 20 ans, a disparu à Liège vendredi: l'avez-vous vu?

Le vendredi 06 mars 2020, vers 02 heures du matin, Charles Johnen un jeune homme âgé de 20 ans, a été aperçu pour la dernière fois Place Coronmeuse à Liège, alors qu’il descendait d’un bus et se rendait à pied en direction du centre de Liège.

Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Charles mesure 1m90 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtains coupés court. Il porte un appareil auditif aux deux oreilles et des lunettes à monture ronde et noire. Au moment de sa disparition, il portait un pull bordeaux et un pantalon bleu foncé.

Avez-vous plus d'informations à propos de la disparition de Charles? Vous pouvez joindre la police via ce formulaire ou l'appeler au 0800/30.300.