Chaudfontaine: accident gave entre une moto et un camion

Un accident grave est survenu entre un semi-remorque et une moto mercredi après-midi sur la Nationale 621 à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, province de Liège), indique la zone de police Secova. L'état du motard et du chauffeur ne sont pas connus.



L'accident s'est produit vers 14h20 mercredi après-midi dans un virage de la rue Adolphe Dumont à Chaudfontaine. Selon la zone de police Secova, mercredi vers 16h30, la Nationale 621 était toujours fermée à la circulation entre Vaux et Romsée. Aucune information ne pouvait encore être communiquée sur l'état de santé des personnes impliquées dans l'accident. La cause de l'accident n'est pas connue.