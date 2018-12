Chaudfontaine fait partie des rares communes liégeoises à ne pas avoir connu de braquages depuis 3 semaines: comment expliquer cela?

Cette période qui précède les fêtes de fin d’année est propice aux braquages. Ils sont en hausse, surtout dans les petits commerces.

Après 14 braquages, plus rien ne sera jamais pareil pour un libraire liégeois rencontré par notre équipe. "Je travaille même avec la porte fermée, explique Thierry Martin, le patron de la librairie. On sonne, j’ouvre. Je travaille avec la caméra de la police. J’ai installé six caméras voyantes et deux caméras non voyantes. Touchons du bois, jusqu’à maintenant, ça va."

Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Comme chaque année à l’époque des fêtes, les petits commerçants enregistrent plus de transactions et donc plus de risques de braquage. A Liège, les vols à main armée sont même en hausse depuis le début de ce mois de décembre.





Surcroît de sécurité à Beaufays



Pour trouver une commune sans braquage depuis près de trois semaines, il faut se rendre à Chaudfontaine, et plus précisément à Beaufays. Ce n’est pas une métropole, mais le chef de corps en est persuadé, les nouveaux équipements techniques, comme la herse automatique, apportent à sa zone un surcroît de sécurité.

"C’est une grosse aide pour les équipes, affirme Didier Willemart, commissaire divisionnaire de la zone de police Secowa. Par rapport à l’adversaire, ça donne une impression d’efficacité et de sérieux."

Ils ont aussi des caméras de surveillance placées notamment sur le marché de Noël. Ils peuvent visionner les images en direct sur une tablette. Cette zone dispose également de tous les policiers nécessaires.