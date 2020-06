Chaudfontaine: il frappe et tente d'étrangler sa voisine avec qui il avait eu une aventure

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été privé de liberté vendredi à Chaudfontaine alors qu'il venait de violenter une amie, a indiqué le parquet de Liège. Le suspect a été privé de liberté, son dossier a été mis à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.

Vendredi, aux alentours de 23 heures, le suspect, sous influence d'alcool au moment des faits, s'en est violemment pris à sa voisine âgée d'une soixantaine d'années. L'homme a porté plusieurs coups à la victime et a ensuite effectué une manœuvre d'étranglement. Il est à noter que les deux protagonistes ont vécu une amourette de deux jours l'an dernier. Le suspect a été privé de liberté et déféré dimanche au parquet de Liège. Son dossier a été mis à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.