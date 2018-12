Chênée: deux hommes braquent le Pizza Hut, l'un d'eux se fait identifier par un client

Deux individus ont braqué le Pizza Hut de Chênée samedi soir et ont dérobé la somme de 1.800 euros, a indiqué lundi matin le parquet de Liège. L'un d'eux a pu être identifié et interpellé. Deux hommes armés d'un couteau ont fait irruption samedi, aux alentours de 20h30, au Pizza Hut de Chênée. Ils sont directement passés derrière le comptoir et ont obligé le gérant des lieux à ouvrir la caisse. Les malfaiteurs ont alors volé les 1.800 euros qui s'y trouvaient avant de prendre la fuite à pied, en direction d'Angleur. Mais lors de leur vol à main armée, un client du restaurant a reconnu un des braqueurs et a signalé son identité à la police de Liège. Les agents se sont donc rendus au domicile du jeune homme de 18 ans, un peu plus tard dans la soirée, afin de l'appréhender. Au moment de son interpellation, le suspect portait les mêmes vêtements que lors du braquage. Il a été déféré au parquet de Liège. Son complice est quant à lui toujours recherché par les forces de l'ordre.