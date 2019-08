Christelle, 34 ans, a été vue pour la dernière fois à la gare de Liège-Guillemins: avez vous des informations?

Le dimanche 11 août 2019 vers 22h30, Christelle Renmans, une femme âgée de 34 ans, a été vue pour la dernière fois à la gare de Liège-Guillemins. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Christelle est de taille moyenne et de corpulence maigre. Elle a les cheveux blonds et des yeux gris-bleus.

Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu foncé troué au niveau des genoux, une blouse foncée légèrement décolletée et des baskets.

Elle était en possession d’une valise à roulettes.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu