Circulation des trains interrompue sur la ligne Liège-Waremme: d'importantes perturbations attendues ce lundi

La circulation des trains a été interrompue pour une durée indéterminée sur la ligne 36 Liège-Waremme, a indiqué la SNCB lundi à l'aube. Un vol de câbles est survenu vers 1 heure du matin, ce qui empêche les trains de circuler entre Ans et Voroux.

D'importantes perturbations sont donc attendues pour la journée sur cette ligne qui relie Liège Guillemins à Bruxelles. La circulation est interrompue dans les deux sens. Des navettes de trains sont prévues entre Eupen et Liège, ainsi que des bus entre Liège et Waremme, a précisé la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux. La société ferroviaire nationale conseille aux navetteurs de voyager via Namur.