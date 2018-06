Un chauffeur de poids-lourd a perdu le contrôle de son véhicule sur le rond-point de Haccourt en province de Liège. Le véhicule a fini sa course sur son flanc. La circulation est rendu difficile entre le centre de Visé, Haccourt ou encore Lixhe. On ignore pour l’instant les raisons de cet incident et l’état dans lequel se trouve le chauffeur.