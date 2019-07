Coincée 6 jours en pleine canicule dans sa voiture accidentée, Corine révèle comment elle a survécu: "J'ai bu l'eau de pluie grâce à mon bracelet" (vidéo)

Corine, la mère de famille qui a survécu six jours coincée sous la canicule dans sa voiture, après un accident accorde une interview à RTL INFO. Elle raconte sa semaine de lutte pour sa survie.

Sur son lit d'hôpital, Corine (également surnommée Marie, ndlr) reçoit une équipe de RTL INFO. La mère de famille est sereine. Elle se sent beaucoup mieux. Elle raconte son accident, ses six jours et six nuits coincée la tête en bas, dans sa voiture. "Je voulais m'en sortir pour mes enfants, confie-t-elle. Ce sont eux qui m'ont donné la force de m'en sortir". Pour survivre, la mère de famille a fait preuve d'une incroyable capacité de persévérance. "Chaque jour, quand je me réveillais, j'avais un projet: comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour quitter cette voiture?", se demandait-elle.



Corine révèle la façon dont elle a pu boire l'eau de pluie

Les six jours qu'elle a passés coincée dans sa voiture accidentée ont eu lieu en pleine canicule. Il a fait jusqu'à 40 degrés à ce moment-là. "Ne pas manger n'était pas un problème, révèle-t-elle. Je n'avais même pas faim. J'avais soif car il a fait très chaud. J'ai eu de la chance car le dimanche, il a plu. J'ai pris une petite boîte de chewing gum que j'avais et je l'ai utilisée pour la remplir d'eau pour boire un tout petit peu. Je porte un bracelet au poignet, je le mouillais, puis je le tétais pour avoir un apport d'eau en bouche".

Corine explique qu'après six jours de patience, elle a entendu des gens sur le trottoir. "J'ai crié, crié, crié, se souvient-elle. Une dame est arrivée avec son mari. Ca a été un énorme soulagement".

Corine souffre de plusieurs fractures, et, elle doit encore être opérée. Mais elle pense déjà à sa rééducation et ses futurs projets avec ses enfants.