Collision entre une moto et un véhicule à Huy: deux blessés dont un grave

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'un accident survenu vendredi soir à Huy, a-t-on appris samedi midi auprès du parquet de Liège. Une moto de 125cc a embouti un véhicule, vendredi vers 22h30, au carrefour des rues Poissonrue et des Bons Enfants. Le passager et le conducteur de la moto ont été blessés. L'un souffre de lésions à la tête et son pronostic vital semblait engagé lors de son admission à l'hôpital. D'après un témoin, les victimes ne portaient pas de casque, précise le magistrat de garde au parquet de Liège.

L'intervention d'un expert a été requise sur les lieux de l'accident.