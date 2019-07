Dramatique accident à Huy: un cycliste est décédé, plusieurs blessés emmenés à l'hôpital

Un automobiliste de 23 ans qui circulait sur la nationale 90 reliant Liège à Huy a percuté un groupe de cyclistes dimanche en fin de matinée, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours Hemeco. L'un des cyclistes, un homme de 56 ans, est décédé, a fait savoir le parquet.

Les secours ont été appelés à intervenir dimanche peu avant midi sur la nationale reliant Liège à Huy, au niveau de l'écluse d'Ampsin-Neuville. Cette route fait actuellement l'objet de travaux dans le cadre des réaménagements prévus pour l'agrandissement de l'écluse.



Selon les premières informations communiquées par le parquet, le conducteur, un jeune homme de 23 ans, a violemment percuté un cycliste de 56 ans. Ce dernier a été projeté sur un membre du groupe et est décédé des suites de ses blessures.



La femme de la victime se trouvait également parmi les cyclistes.



Selon les pompiers de la zone Hemeco, trois cyclistes et le conducteur du véhicule ont été transportés au centre hospitalier hutois. Le conducteur était en état de choc.



Un expert et un légiste ont été requis. L'alcool ne serait pas en cause.





Une scène tragique



L'une de nos équipes est arrivée sur place vers 15h30. L'état de la camionnette révèle l'ampleur du choc. La face avant est fortement endommagée, le pare-brise est complètement fissuré et partiellement détaché des montants, la tôle du toit s'est ouverte telle une boîte de conserve sur plusieurs dizaines de centimètres. À côté du véhicule gisent encore les vélos des cyclistes fauchés. Une scène tragique.