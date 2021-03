Comblain-au-Pont: un homme attaque un policier avec un coup-de-poing américain

Un quadragénaire a tenté de blesser un policier dimanche après que sa mère ait appelé les forces de l'ordre parce qu'il l'avait menacée. L'homme va faire l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal, a indiqué lundi le parquet de Liège.





Les faits se sont déroulés dimanche à Poulseur où un homme de 47 ans a menacé sa mère avec laquelle il habite. Cette dernière a alors appelé les forces de l'ordre. Quand les policiers sont arrivés, l'homme a sorti un coup-de-poing américain et a tenté de frapper un des deux agents avec. Le policier a toutefois réussi à esquiver le coup. L'individu a été interpellé et déféré lundi matin devant le parquet de Liège et il fera l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel.