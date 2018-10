Un braquage tourne mal à Comblain-au-Pont: le braqueur meurt devant le domicile d'un médecin

Un braqueur meurt devant le domicile d'un médecin près de Liège. Avec d'autres complices, il venait d'attaquer une station-service.

"Que se passe-t-il à Comblain-au-Pont ? On parle de braquage dans une station-service. Il y a eu un déploiement de police." Vous êtes nombreux ce matin à nous avoir sollicité via le bouton orange Alertez-nous. Un braquage a tourné au vinaigre à Comblain-au-Pont dans la province de Liège. Vers 4h du matin cette nuit, entre 4 et 5 hommes encagoulés ont tenté de braquer une station-service située rue du Poulseur. Le gérant de la station-service ‘Total’ qui dormait à l'étage a rapidement sorti son arme à feu blessant l'un des malfrats. "J’ai directement appelé le 101. J’ai dit que mon mari avait tiré 5 balles dans le véhicule, au niveau des pneus et du réservoir", a fait savoir la compagne du gérant au micro de Samuel Ledoux pour le RTLinfo 13 heures. Chasseur, le gérant de la station-service possède un permis d’arme.



"Je ne suis même pas sorti"

Les braqueurs ont immédiatement pris la fuite et se sont rendus chez le médecin le plus proche de la région pour tenter de soigner le braqueur de la bande qui était blessé par balle. Alerté par le bruit, le médecin n’a pas donné suite aux appels des braqueurs présents au pas de sa porte.

Pierre, le médecin de 76 ans, et son épouse ont été réveillés en pleine nuit. "On voyait des phares allumés. Des types qui courraient autour de la voiture. Je ne voyais rien d’autre que cela. Voyant que ça n’allait pas plus loin que cela, je ne suis même pas sorti. Prudemment, j’ai éteint les lumières et laissé aller les choses", indique le médecin. Son épouse enchaîne: "Je n’avais pas vu qu’il y avait un corps."

Les malfrats ont ensuite brisé l’une des fenêtres du domicile du médecin pour tenter d’y pénétrer de force. En vain. La police a rapidement gagné les lieux et fait fuir les braqueurs. Ces derniers ont abandonné sur place l’homme blessé qui a succombé à ses blessures malgré les massages cardiaques des ambulanciers. Les braqueurs sont actuellement toujours en fuite.

La police a auditionné ce matin le médecin qui dit ne pas avoir saisi l’urgence de la situation. Quant au gérant de la station-service, il est toujours auditionné par les forces de l’ordre.