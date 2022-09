Comment payer son électricité moins cher? Des habitants de Liège ont acheté des éoliennes pour la produire eux-mêmes

Est-il possible de payer son élecricité moins cher ? Oui, si on la produit. C'est le but d'une coopérative qui regroupe 10.000 particuliers à Elsenborn, en province de Liège. Ils sont propriétaires, notamment d'éoliennes, et payent leur électricité de 7 à 10 % moins cher que les prix actuels du marché.

Les éoliennes que l'on aperçoit à Waimes n'appartiennent pas à une multinationale de production d'électricité. Elles sont la propriété de plusieurs milliers de citoyens qui, du coup, sont également propriétaires du courant qu'elles produisent. "C'est ce qui nous permet d'offrir des prix maîtrisés, à l'instar des prix qui sont uniquement valorisés au prix du marché", souligne Mario Heukemes, administrateur de la coopérative Cociter, fournisseur d'électricité.

Pour garantir un approvisionnement 24h/24, il faut évidemment rester raccordé au réseau, ce qui a un coût. Mais le système permet actuellement de payer entre 7 et 10% moins cher que les autres fournisseurs.

En tout, c'est 8 éoliennes, 5 centrales hydroélectriques, 4 champs de panneaux photovoltaïques et une unité de biométhanisation permettant d'accueillir 12.000 clients. Le quota est presque atteint, et la petite coopérative - comprenant 8 salariés - est un peu débordée. "Il y a une très forte demande vu notre classement dans les comparateurs et aussi l'idée du prix maîtrisé et du circuit court. Ce sont des choses que les gens comprennent, surtout en temps de crise", poursuit l'administrateur de la coopérative Cociter.

Pour devenir coopérateur, il faut investir minimum 250 euros. De l'argent qui sert à finaliser de nouvelles unités de production d'électricité, dont les clients resteront les propriétaires. Cociter espère pouvoir accueillir chaque année un millier de nouveaux clients.