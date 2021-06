Comment suivre l'Euro 2020 à Liège? Le bourgmestre Willy Demeyer nous explique

Avec des supporters de retour dans les stades, l'Euro de football s'ouvre vendredi à Rome par un alléchant match d'ouverture Turquie-Italie (21h00, 19h00 GMT), coup d'envoi d'un tournoi qui promet d'être festif Et demain soir, ce sera au tour des Diables d'entrer en piste contre la Russie à 21 h. La Belgique s'apprête à vivre plusieurs semaines de Liesse après une année perturbée par la crise sanitaire.

Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer rappelle que cette compétition sportive sera partagée entre deux sentiments. D'un côté, de l'enthousiasme "parce que c'est la fête", et de l'autre l'obligation de rester vigilants compte tenu du contexte sanitaire. "Nous devons veiller à l'ordre public et à cet égard. Comme tous les bourgmestres, je me suis penché sur la problématique des écrans et des écrans géants", a-t-il indiqué.

À Liège, pas d'écran géant pour suivre cet Euro de football. "Dans les espaces publics comme la place Saint Lambert, il n'y aura pas d'écran géant puisque nous considérons que c'est un endroit difficile à gérer et où il serait difficile d'appliquer les dispositions relatives à la crise sanitaire", nous éclaire le bourgmestre.

Mais d'autres possibilités demeurent toutefois:

- Dans des établissements horeca, en respectant toutes les règles dictées par le dernier comité de concertation. "On appliquera un protocole de l'horeca en demandant aux gens de ne pas s'agglutiner debout", explique Willy Demeyer.

- Dans des espaces privés où les règles de l'horeca prévalent: "Nous avons des endroits privés, fermés et non visibles de l'extérieur où l'on peut avoir 400 personnes maximum assises par table de 4. On a une dizaine de demandes dans ce sens-là", précise le bourgmestre. Avant d'ajouter: "On peut aussi être 200 debout mais dans ce cas on ne peut pas servir à boire".

Il semble cependant difficile de multiplier mes contrôles de police afin de s'assurer que les règles soient bien respectées. On imagine mal des policiers rappeler à l'ordre des Belges qui se seraient levés après un but des Diables Rouges... Willy Demeyer affirme que les forces de l'ordre feront du mieux qu'elles peuvent pour que l'on vive cette compétition sportive tant attendue tout en veillant à la sécurité de tous. "Les circulaires que nous avons reçues nous incitent à être plutôt bon enfant", confie le bourgmestre.

Willy Demeyer a également rappelé qu'à Liège, le port du masque reste obligatoire dans les rues commerçantes, comme cela est de vigueur depuis de nombreux mois.