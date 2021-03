Commerçants non-essentiels interdits sur le marché d'Aubel: "Cette décision n'est pas irrévocable"

Les commerçants ambulants qualifiés de non-essentiels ont été interdits sur le marché d'Aubel en province de Liège. Cette décision du collège communal fait suite à l'arrêté ministériel autorisant les commerces non-essentiels à fonctionner uniquement sur rendez-vous. Pour le bourgmestre, cette décision n'est pas définitive et pourrait changer dans le courant de la semaine.

Les commerçants ambulants qualifiés de non-essentiels par le gouvernement ont été interdits sur le marché d’Aubel. Cette décision a été prise suite à l’arrêté ministériel reçu par les communes à la suite du dernier comité de concertation. Dans celui-ci, il est spécifié que les commerces non-essentiels doivent ouvrir sur rendez-vous.

Les marchands ont été surpris par cette décision. "La commune ne voulait pas que les non-essentiels participent au marché d’Aubel. Mais les marchands essentiels ont bien dit que le non-essentiel était important sur un marché parce que sans nous, ils n’avaient personne, explique Myriam Dewinter, commerçante. On ne trouve pas ça très logique, parce qu’on dit que les marchands sont sur rendez-vous, sur le marché c’est chose impossible. En plus, on est à l’extérieur."

Selon le bourgmestre d’Aubel, Freddy Leujeune, cette décision n’est pas irrévocable. "On a pris cette décision directement après avoir reçu l’arrêté ministériel du comité de concertation parce qu’on ne peut pas prendre rendez-vous sur les marchés. A présent, on a posé la question au gouverneur, on attend sa réponse. On devrait pouvoir donner une réponse dans le courant de la semaine, mercredi ou jeudi. Je suis en contact avec d’autres bourgmestres, c’est une réflexion commune. Mais je comprends les marchands, étant commerçant moi-même, ça me fend le cœur de les interdire."

La ville de Charleroi envisageait de prendre la même décision avant de se rétracter. De fait, l'arrêté ministériel n'évoque pas le cas des marchés et ne mentionne pas la limitation de leur activité. A cet égard, la commune de Charleroi a pris la décision de laisser les marchés ouverts.