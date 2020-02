Conditions de circulation difficiles ce matin: déjà plusieurs accidents en région liégeoise

Alors que les premiers flocons sont tombés tôt ce matin dans plusieurs province du pays, les conséquences s'en font ressentir sur le trafic particulièrement perturbé notamment en région liégeoise en ce début de journée. "Routes très glissantes dans le centre de Waremme", nous a informé un automobiliste via notre bouton orange Alertez-nous. "Circulation à l'arrêt sur l'autoroute E42 entre Horion-Hozémont et Liège" indique un autre usager.

Un accident a eu lieu sur l'E42 à hauteur de Grace-Hollogne en direction de Liège, la chaussée a été libéré et le trafic commence à reprendre mais 10 kilomètres de file se sont formés.

Le passage est fortement perturbé également sur l'E42 au niveau de Polleur où plusieurs poids lourds sont en difficulté en raison des conditions climatiques. Un camion s'est retrouvé totalement en travers de la chaussée.

Un autre camion en ciseaux sur l'A602 à hauteur de Liège - Bonne Fortune en direction de Luxembourg provoque d'importantes files.

À Battice deux accidents perturbent fortement la circulation. Le premier a eu lieu sur la N627, la chaussée est donc fermée et la circulation à l'arrêt. Le second implique 3 véhicules dont un immobilisé à contresens dans l'échangeur E42 en direction de Liège et ralentit fortement le trafic.

Pré-alerte routière déclenchée

Compte tenu des conditions météorologiques hivernales, la Cellule d'Action Routière (CAR) a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière, annonce le Service public de Wallonie (SPW) dans un communiqué mercredi matin.

Selon les dernières prévisions et observations météorologiques, des chutes de neige sont en cours en Ardenne et devraient se poursuivre en matinée. Sur son site, la police fédérale signale une circulation normalisée malgré une chaussée glissante sur l'E40. Les chutes de neige ont provoqué la fermeture de plusieurs routes mercredi matin. Elles ont toutes été rouvertes entretemps, à l'exception de la N608 (dans l'est de la Belgique), rapporte le Centre Perex. La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires.



