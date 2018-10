Conflits en cascade entre deux individus à Visé: un homme blessé suite à un nouveau différend

Un individu aurait porté plusieurs coups samedi à un homme avec lequel il est en conflit à Visé, a déclaré dimanche matin le parquet de Liège.



A la suite d'un différend commercial, ces deux personnes ne s'entendent plus depuis pas mal de temps. Elles se sont violemment disputées samedi. La victime, qui a déjà déposé plusieurs plaintes par le passé à l'encontre du suspect, aurait ainsi été frappée à de nombreuses reprises par celui-ci. Blessée, elle a été prise en charge par les services de secours et a reçu une incapacité de travail de quatre jours.



Son agresseur a, quant à lui, été interpellé et déféré au parquet de Liège. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.