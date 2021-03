Contraints de changer d'hôpital pour se faire soigner, les patients atteints de mucoviscidose manifestent à Liège: "Notre monde s'est écroulé" (vidéo)

Les familles de patients atteints de mucoviscidose ont manifesté leur mécontentement mercredi devant l'hôpital de La Citadelle (CHR) à Liège. Elles réclament que les malades puissent continuer leur traitement au MontLégia (CHC), structure spécialisée depuis 20 ans dans le traitement de cette maladie génétique grave.

Le CHR de la Citadelle et le CHC MontLégia assurent les soins des patients atteints de mucoviscidose en collaboration depuis 2003, partageant la convention qui permet le remboursement des soins. Depuis un an, il était question d'une rupture de cet accord et d'une centralisation des soins à la Citadelle. Le couperet est finalement tombé pour les patients le 22 février. La convention mucoviscidose qui liait les deux hôpitaux liégeois a finalement été rompue par La Citadelle, explique l'association de patients qui s'est mobilisée mercredi devant l'hôpital.

Avec pour conséquence la fermeture du service mucoviscidose du MontLégia et le déplacement de la patientèle vers le CHR. "Notre monde s'est écroulé à l'annonce de la fermeture pure et simple de notre centre, dans un mois, nous contraignant à rejoindre le CHR de la Citadelle", expliquent les familles. Les patients et leur famille refusent cette décision qui ne prend pas en compte la volonté des personnes concernées, leur donnant l'impression d'être de "simples dossiers administratifs". Ils réclament que les administrations et les directions des deux hôpitaux concernés trouvent une solution pour que les médecins et l'équipe pluridisciplinaire du Centre mucoviscidose du MontLégia puissent continuer à prendre en charge leurs patients dans un hôpital moderne, facile d'accès et qui met tout en œuvre pour garantir la qualité optimale des soins et le respect de la Convention INAMI.

"On veut au moins garder les mêmes équipes paramédicales, ce serait déjà rassurant", a confié une mère de famille à l'agence Belga. "Une relation de confiance s'est instaurée au fil des années avec les équipes du MontLégia, qui ont par ailleurs d'excellents résultats", a déclaré Dominique Maréchal, représentante de l'association. "La situation est urgente et incertaine pour les personnes atteintes de mucoviscidose qui cumulent des facteurs de comorbidité angoissants à l'aube de la troisième vague Covid, d'autant qu'il sera impossible d'intégrer en moins d'un mois sans perte de qualité les 70 patients aux antécédents souvent compliqués dans les trois centres francophones dédiés à la mucoviscidose", estime-t-elle.