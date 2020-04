Coronavirus à Liège: les parcs à conteneurs restent fermés

Les parcs à conteneurs gérés par Intradel en province de Liège restent fermés, a-t-on indiqué vendredi du côté de la CSC Services publics, à l'issue d'une réunion.

Les responsables de l'intercommunale de gestion des déchets Intradel et les organisations syndicales se sont rencontrés vendredi afin d'examiner la demande de réouverture des parcs à conteneurs formulée par la ministre wallonne de l'Environnement. En effet, les recyparcs, gérés par Intradel en province de Liège, sont fermés dans le cadre des mesures de confinement visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Or, ces derniers jours, on a constaté une hausse des dépôts clandestins en divers endroits. "Toutes les parties autour de la table sont bien d'accord, comme la CSC Services publics l'a rappelé en déposant un préavis de grève, il ne s'agit pas là d'une activité essentielle! Et chacun a convenu qu'il était bien difficile de faire respecter aux usagers les règles de distanciation sociale. Par conséquent, les organisations syndicales et la direction d'Intradel se sont opposés à la réouverture des parcs à conteneurs", a précisé Thierry Gilson, secrétaire permanent CSC Services publics Liège-Verviers.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Un accord a toutefois été conclu en vue de soulager les ouvriers communaux en cas de nécessité. Ainsi, si certaines communes devaient ne pas être en mesure de faire face seules à l'enlèvement de dépôts clandestins, un appel pourra être fait, sur la base volontaire, aux membres du personnel des recyparcs. La CSC Services publics ajoute que le préavis de grève est maintenu. Celui-ci prend cours le 6 avril pour une période d'un mois. Une nouvelle réunion de concertation est prévue la semaine prochaine afin de prendre les dispositions nécessaires pour la sortie du confinement.