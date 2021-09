Coronavirus: application d'un nouvel arrêté de police en province de Liège

Le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar a décidé de prendre un nouvel arrêté de police samedi concernant la crise du Covid-19. Un arrêté qui est d'application dès ce 18 septembre sur l'ensemble du territoire de la province et ses 84 communes.



La Cellule de crise provinciale s'est réunie à l'initiative du gouverneur de la province de Liège avec pour unique thème la situation relative au Covid-19. Laquelle, si elle semble plutôt favorable dans certaines parties du pays, est toutefois jugée inquiétante au sein de la province qui est d'ailleurs repassée il y a peu en niveau d'alerte 4. "Cela ressort d'une récente évaluation de la situation épidémiologique par le RAG (Risk Assessment Group) qui a donné lieu à des recommandations du RMG (Risk Management Group). Il convient également de rappeler qu'à ce stade, la phase de crise reste toujours fédérale. À cet égard, le RAG fait notamment état d'une augmentation parfois importante du nombre d'infections et d'hospitalisations dans plusieurs communes de la province. Quant au RMG, il liste une série de mesures et laisse ainsi une certaine autonomie aux autorités locales", précise le communiqué des services du Gouverneur.

Un nouvel arrêté de police a donc été pris sur base du principe de précaution pour souligner l'importance de règles claires. À charge pour les autorités communales et les services de police de veiller à son application. "Cet arrêté à caractère préventif vise bien entendu à contenir une recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Il insiste notamment sur le respect des règles de distanciation sociale, et ce en différentes occasions", ajoute le communiqué.

En outre, le port d'un masque ou d'une alternative en tissu redevient obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis, et ce en plusieurs endroits. À noter que cette obligation du port du masque ne s'étend pas aux événements soumis par leurs organisateurs au Covid Safe Ticket.