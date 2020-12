Deux centres de test coronavirus pour piétons ouvrent leurs portes à Liège: comment y accéder ?

Dès ce lundi 7 décembre, les piétons pourront se faire tester contre le coronavirus à Liège. Deux centres de testing vont y ouvrir leurs portes place de l'Yser en Outremeuse et sur l'esplanade Guillemins.

Les piétons et habitants du centre-ville pourront aussi se faire tester contre le coronavirus à Liège dès ce lundi 7 décembre. Deux centres de testing ouvriront leurs portes place de l'Yser en Outremeuse et sur l'esplanade Guillemins.

Deux sites stratégiques ont été choisis pour faciliter le plus possible les tests. Les Guillemins représentent un point central de la ville, surtout parce qu'il est bien desservi par les transports en commun.

La place de l'Yser est elle située tout proche du centre ville et à quelques pas seulement de l'université, de quoi attirer les étudiants vers ce nouveau centre de test. Puis, tout droit se trouve le cœur de la cité ardente.

Initiée par la ville de Liège, cette idée a fleurie en collaboration avec le secteur hospitalier (CHR Citadelle) et les médecins généralistes (GLAMO). La Ville de Liège a mis à disposition les infrastructures qui accueilleront les nouveaux centres de test et s'est engagé à nettoyer régulièrement les deux containers où se trouveront les tests usagés.

L'Objectif? Offrir aux habitants du centre-ville un accès facile aux centres de test covid-19, qui sont, pour la plupart, accessibles uniquement en voiture. Cette manœuvre permettra donc aux Liégeois de se rendre à pied dans les centres pour inciter le plus grand nombre à se faire tester.

Mais cette initiative permet aussi de proposer une offre complémentaire à Liège, en plus des centres du Valdor et de Vottem notamment, qui sont liés à la Citadelle.

Les centres seront opérationnels dès ce lundi 7 décembre, de 12 à 18 heures, du lundi au samedi.

200 à 250 tests pourront être réalisés par jour sur chacun des sites, soit un total de 400 à 500 tests par jours en additionnant les deux centres. Les tests seront ensuite analysés à la Citadelle.

Si vous souhaitez vous faire tester dans l'un de ces nouveaux centres, vous devez absolument vous munir de votre carte d'identité. Des prises de rendez-vous seront tout à fait possible, via la plateforme fédérale, mais vous pouvez aussi vous y rendre sans rendez-vous. Des panneaux et visuels seront installés sur place d'ici la fin de la semaine.

