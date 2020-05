Lundi prochain, c'est le retour à l'école pour les élèves de deuxième secondaire mais aussi pour les enfants inscrits en première et deuxième primaire. A Liège, cette rentrée n'aura pas lieu pour 2.200 élèves de l'enseignement primaire communal. Syndicats et directions estiment que les élèves sont trop jeunes pour respecter à la lettre les mesures de sécurité.

Dans son établissement de Xhovémont (Liège), Stephen accueille théoriquement une centaine d'élèves de première et deuxième primaire. Des enfants qui resteront chez eux jusqu'en septembre.

"C'est un âge où le contact physique est super important. Entre eux, mais aussi avec l'enseignant pour donner des consignes et se rapprocher. Ils jouent à des jeux, ils sont en contact et laisser 1m50 de distance dans les cours, les classes avec des lignes au sol, etc., c'est assez compliqué", a précisé Stephen Jovenau, directeur de l'école communale de Xhovémont, au micro de nos journaliste Fanny Dehaye et Marc Evrard.

Trop compliqué pour que ces enfants, vu leur âge, puissent respecter les consignes de distanciation sociale. Contrairement aux sixièmes primaires, les premières et deuxièmes ne sont pas obligée de porter le masque et sont donc exposés au même risque que les adultes.

"Là où ils seraient nombreux, on n'a pas les espaces, et là où ils ne sont peu nombreux, où est l'intérêt pédagogique puisque tous les enfants ne pourraient pas avoir cours et seule une minorité d'entre eux?", s'est demandé Pierre Stassart, échevin de l'instruction publique à la Ville de Liège.

"On donne des outils pour qu'ils puissent continuer à la maison, mais aussi leurs copains, ça leur manque. Et ce serait un leurre de les faire rentrer en leur faisant penser que ce serait la vie comme avant, ce qui n'est pas vrai", a souligné Stephen Jovenau.

Lundi dernier, seuls 36% des élèves de sixième primaire à Liège ont repris les cours.