La commune de Verviers va plus loin que le Comité de concertation: voici les mesures supplémentaires

La bourgmestre de Verviers Muriel Targnion a décidé de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus dans sa ville, annonce-t-elle samedi.



La bourgmestre, en accord avec la gouverneure de la province faisant fonction, va ainsi plus loin que le comité de concertation et impose deux mesures additionnelles. Elle interdit ainsi toutes les activités sportives, culturelles ou autres pour les moins de 12 ans. Les stages, les rassemblements en intérieur ou extérieur, les entrainements ainsi que les compétitions ne pourront donc pas se tenir. "Cela concerne aussi toutes les associations comme les maisons de jeunes ou les mouvements de jeunesse", précise-t-elle. La seconde mesure concerne les lieux de culte, qui sont tous fermés, sauf pour les enterrements, alors qu'ils restent ouverts pour s'y receuillir dans le reste du pays. Verviers est la ville belge la plus touchée par l'épidémie de Covid-19, justifie Muriel Targnion. Aucune analyse n'a toutefois objectivé les raisons pour lesquelles la cité lainière est particulièrement touchée par la propagation du virus. "A Verviers, nous avons plus de jeunes de moins de 24 ans qui présentent un test positif que de personnes de plus de 65 ans", constate la bourgmestre.

