Coronavirus: le carnaval de Malmedy est annulé

La 563e édition du Cwarmê, qui devait se tenir les 13, 14, 15 et 16 février 2021, est annulée en raison de la crise sanitaire actuelle, ont fait savoir vendredi le syndicat d'initiative et les présidents des sociétés carnavalesques de Malmedy.

"C'est le cœur lourd, mais forts de la justesse de leur décision, que le royal syndicat d'initiative et les présidents des sociétés carnavalesques ont opté pour l'annulation des festivités. En cette période troublée, c'est la prudence et la solidarité qui, plus que jamais, doivent guider nos choix", indiquent-ils dans un communiqué.

Chaque année, le carnaval de Malmedy, classé au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rassemble plusieurs milliers de personnes venues assister au grand cortège de ce carnaval wallon où défilent les masques traditionnels du Cwarmê comme les Arlequins, les Sôtés, les Boulangers ou encore la Haguète, qui immobilise ses victimes avec son Hape-tchâr, jusqu'au moment où celles-ci demandent pardon.

COVID 19: où en est l'épidémie ce vendredi 30 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les nouvelles mesures sur la table du comité de concertation