Coronavirus: le CHU de Liège suspend les visites à partir du 5 mai après l'apparition de foyers de contamination

Le CHU de Liège a annoncé vendredi qu'il suspendait les visites à partir du 5 mai prochain après l'apparition de clusters de cas Covid sur ses sites du Sart-Tilman et des Bruyères. La présence d'accompagnants aux urgences, en consultation et aux plateaux techniques sera également interdite. Des vigiles seront postés dès le 5 mai à 8h aux entrées principales et aux urgences pour faire respecter ces mesures.



"Nous sommes forcés de constater un certain relâchement dans l'application des règles sanitaires, vraisemblablement imputable à la vaccination qui fait que beaucoup, des membres du personnel et des stagiaires comme des visiteurs et des patients, ont levé la garde. Nous avons donc interdit, pendant une période de 15 jours, les visites et limité les consultations aux seuls patients : il n'y aura plus d'accompagnant. Et nous avons renforcé les contrôles aux entrées de nos sites d'hospitalisation", explique ainsi Louis Maraite, porte-parole du CHU.

L'hôpital précise qu'il y a des exceptions à l'interdiction des visites pour les patients hospitalisés. Celles-ci concernent les patients hospitalisés aux soins intensifs, à la maternité et en pédiatrie, les patients mineurs hospitalisés hors pédiatrie, les patients en fin de vie et les patients "en glissement". Concernant les consultations, actes techniques et les admissions aux urgences, les patients à besoins spécifiques et les enfants sont les seuls qui pourront bénéficier d'un accompagnant.

Il n'y aura aucune dérogation à ces règles, avertit le CHU. La situation sera réévaluée le jeudi 20 mai. Des vigiles seront postés aux entrées pour faire respecter les mesures. Il y a très peu de chances que les nouvelles contaminations puissent provenir du personnel, étant donné que celui-ci est vacciné. Dans les autres hôpitaux liégeois, au CHC et à la Citadelle, les visites sont toujours interdites, sauf cas exceptionnels.