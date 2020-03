Coronavirus : voici pourquoi une école de Grivegnée a décidé de fermer ses portes pendant 15 jours

Aucune mesure prise par le conseil de sécurité national ne concerne le fonctionnement quotidien des écoles, mise à part la recommandation d'annuler les voyages scolaires de plus d'un jour... Et pourtant, à Grivegnée en province de Liège, une école a été fermée... Une enseignante qui intervient dans toutes les classes est peut-être porteuse du virus..

Les grilles sont fermées ce mercredi matin dans cette école de la commune de Grivegnée. Aucun des quatre-vingt-sept élèves que compte cette école primaire ne s'est présenté à l'aube. Les parents ont été prévenus hier soir. Si cette décision a été prise, c'est à cause d'une enseignante qui est tombée malade et qui est suspectée d'avoir contracté le coronavirus.

Olivier de Bal, directeur de l'école fondamentale du beau mur justifie cette mesure radicale : "Sur base de différents éléments et notamment des endroits par lesquels l'institutrice est passée pendant ses vacances, le certificat médical qui a été fourni par le médecin exige une demande de confinement".

L'enseignante donnait cours aux élèves de la première à la sixième année primaire. Un autre cas potentiel dans cette école concerne un élève confiné lui aussi.

Le principe de précaution est appliqué durant les deux prochaines semaines.

Pierre Stassart, échevin de l’instruction publique et de la petite enfance de Liège : "On pourrait reprendre plus tôt si les résultats des tests étaient négatifs pour les deux. Mais, c’est à supposer qu' on les fasse puisqu'actuellement nous avons appris qu'on ne faisait les tests que sur les personnes dont le traitement médical dépend du résultat du test."

L'école maternelle de 90 enfants n'est pas impactée et restera ouverte. La direction tient à rassurer les parents : "Il y a des parents qui sont inquiets comme une partie de la population. L'objectif, c'est d'essayer de les rassurer de leur dire que voilà la mesure qui a été prise c'est une mesure préventive et que voilà pour le moment en tout cas dans l'état actuel des choses il n’y a pas de raison de prendre des mesures supplémentaires pour les enfants de maternelle."

Quant aux classes fréquentées par l’institutrice primaire, elles seront décontaminées par les équipes de la Ville dans le courant de l’après-midi.