Coronavirus: les produits de la ferme ont la cote car "les gens évitent les grandes surfaces"

Depuis le début du confinement, les producteurs locaux ont encore plus de succès. Le nombre de commandes a par exemple doublé à la ferme laitière Detiffe, près de Pepinster.

La raison principale: les clients veulent éviter de faire leurs courses au supermarché.

"Les produits locaux étaient déjà tendance il y a quelques mois, et ils le sont encore plus depuis ce virus. On imagine que les gens évitent de plus en plus les grandes surfaces et préfèrent venir chercher leurs produits directement à la ferme, avec plus de précaution, et en côtoyant moins de personnes", nous a expliqué Caroline Detiffe, responsable du magasin.

