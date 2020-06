Coronavirus: un élève d'un Athénée à Malmedy positif au Covid-19, près de 40 élèves mis en quatorzaine

Près de 40 élèves des deux classes de sixième primaire de l'Athénée Royal Ardenne-Haute Fagnes, leurs frères et sœurs, ainsi que six membres du personnel enseignant ou d'encadrement ont été mis en quatorzaine mercredi après qu'un élève de sixième primaire a été testé positif au coronavirus, a indiqué la préfète des études, Françoise Julien, confirmant une information de Vedia.



L'élève en question était absent mardi. Ses parents ont prévenu l'établissement scolaire malmédien qui a directement appliqué les procédures fédérales en instituant la quatorzaine pour l'ensemble des élèves de sixième, leur fratrie, ainsi que pour les enseignants et le personnel qui a été en contact avec l'enfant. "Il n'y a pas eu de panique chez les parents des classes qui n'étaient pas concernées. Nous avons été fortement sollicités certes, mais avons renvoyé chacun vers leur médecin traitant pour toute question de santé publique", explique la préfète qui comptait jusqu'à ce jour, sur un total de 300 élèves toutes sections confondues, un taux de présence de 70% dans le primaire et de 50% dans le maternel. L'Athénée Royal Ardenne-Haute Fagnes a toujours veillé à respecter les mesures d'hygiène (lavage des mains, gel hydro-alcoolique), de protection (masque et même visière) et de sécurité (bulles) afin d'assurer la sécurité de tous depuis la réouverture de l'école, souligne encore Mme Julien. La commune reste attentive à l'évolution de la situation.