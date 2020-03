Coronavirus: une entreprise à Verviers a vendu l'équivalent d'une année de flacons de gel hydroalcoolique

Alors que pour certaines entreprises le coronavirus a des conséquences néfastes sur leur chiffre d'affaires, la société LubiGroup voit au contraire sa production augmentée. En une semaine, l'entreprise située à Verviers, a vendu l’équivalent d’une année de flacons de gel hydroalcoolique. "Je le vendais à peu près 1800 litres l’année passée et là je suis à plus de 6000 litres de vente", a déclaré le gérant de l’entreprise, Christian Beaujean.

Une demande nécessitant du personnel supplémentaire

Cette demande croissante contraint l’entreprise à engager du personnel supplémentaire. Actuellement, elle emploie une quinzaine de travailleurs."On a dû tout de suite engagé un temps plein supplémentaire pour venir nous aider. Il est possible qu’on réengage par la suite en fonction de la demande et de ce qu’il va se passer avec le coronavirus évidemment. On va également se réapprovisionner au niveau des machines", a réagi Laetitia Beaujean.

Pénurie en matière première

En effet, les prochaines commandes se comptent en dizaine de milliers de flacons. Toutefois, l’entreprise est confrontée à un autre problème. Certaines matières premières sont actuellement indisponibles ou ont vu leur prix doublé. Les laborantins réalisent des tests avec d’autres gélifiants. "Il est vrai qu’il y a une grande pénurie. Même au niveau de l’Europe, les fabricants sont en train de partager leurs stocks entre leurs différents clients donc on est fourni au compte-goutte", nous apprend Christian Beaujean.

Ainsi, il ne reste que quelques litres du produit destinés principalement aux hôpitaux. "Ça a été très rapide. Les hôpitaux se sont vraiment rués sur ce qui nous restait", nous explique Laetitia Beaujean. Bien que les dirigeants espèrent la fin de l’épidémie, ils continuent de s’adapter pour l’instant à une demande toujours croissante.