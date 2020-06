Coups de couteau à Berloz: l'homme mis sous mandat d'arrêt pour meurtre

L'homme interpellé pour avoir porté plusieurs coups de couteau à sa compagne lundi après-midi à Berloz (province de Liège) a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre mercredi, a indiqué le parquet de Liège.



Lundi, l'homme a tué sa compagne, née en 1993, à coups de couteau dans leur habitation, située rue de la Station. En instance de séparation, ce dernier ne supportait pas cette situation et a alors porté plusieurs coups de couteau au visage et au cou de sa compagne, mère de ses quatre enfants. Ces derniers sont de jeunes enfants âgés de 5 ans, 4 ans et 3 ans pour les deux derniers, des jumeaux. Interpellé par les autorités lundi, l'auteur des coups de couteau avait été mis à disposition de la justice. Entendu par le juge d'instruction mercredi, l'homme a avoué le meurtre de sa compagne. Il a précisé être dans un état second et ne pas avoir eu l'impression que c'était lui qui poignardait la victime.

Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.