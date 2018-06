Fouad B., radicalisé et soupçonné de vouloir "passer à l'acte", arrêté à Ensival: "Ma fille a tout vu, elle est choquée"

Fouad B., un individu suspecté d'avoir radicalisé en prison Benjamin H., l'auteur de l'attentat terroriste de Liège du 29 mai dernier, a été interpellé à Ensival (Verviers) mercredi en début d'après-midi par les forces spéciales d'intervention. Une jeune fille de 15 ans, qui passait par là par hasard, a assisté à l'arrestation. "Elle a eu très peur", dit sa mère.

"Ma fille de 15 ans est complètement choquée, raconte une mère de famille, préférant conserver l'anonymat. Elle se baladait à Ensival, a entendu un coup de feu et a assisté à l'arrestation d'un homme", explique-t-elle, chamboulée, après nous avoir écrit via notre bouton orange Alertez-nous.

L'arrestation est celle de Fouad B., un individu radicalisé et recherché par la police. Fouad B., compte plusieurs condamnations pour faits de vol et de violence, fait partie des 25 personnes fichées "radicalisées" de Verviers. Il aurait participé à la radicalisation de Benjamin Herman, l'auteur de l'attentat terroriste de Liège.





Un ou plusieurs coups de feu?

L'intervention, qui s'est déroulée au centre d'Ensival, mercredi en début d'après-midi, a été mouvementée puisqu'un policier a été blessé par balle à la suite d'un tir accidentel, a précisé le parquet fédéral. C'est peut-être ce tir que la jeune adolescente a entendu. "Quand ma fille l'a entendu, elle s'est retournée et a vu un homme à terre avec une arme à la main, raconte sa mère. Ma fille a vu trois hommes se ruer vers lui. Elle a compris qu'il s'agissait de policiers en civil".

A ce stade, il n'est pas clair si l'homme était effectivement armé. D'autres témoins livrent leur version au micro de notre journaliste Julien Modave: "On a entendu deux coups de feu, ça nous a fait peur", dit une jeune fille. "J'ai vu la tache de sang", dit une autre riveraine, qui dit ne pas connaître l'individu arrêté. "Je suis sorti et j'ai vu une poignée de personnes avec des brassards qui m'ont dit rentrez chez vous! Ils sont arrivés à une vitesse... A croire qu'ils dormaient dans la rue et que je ne les avais pas vus", dit un autre riverain, impressionné par la rapidité des policiers.

Contacté par nos soins, la police d'Ensival n'a pas fait de commentaires sur cet événement.

