Coups de feu dans le quartier Saint-Leonard à Liège: le suspect s'est rendu

L'auteur des coups de feu tirés dans le quartier Saint-Léonard à Liège vendredi soir s'est livré à la justice. Il s'agit d'un homme de 47 ans qui ne supportait plus la présence du dealer de sa compagne, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Liège.



Vers 22h00 vendredi, des coups de feu ont été entendus dans le quartier Saint-Léonard. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le tireur était parti et une victime blessée par balle à la jambe a été transportée à l'hôpital. Selon le parquet de Liège, le tireur s'est livré à la justice et a été entendu. Le quadragénaire ne supportait plus la présence du dealer de sa femme dans leur vie. Il tentait toujours de lui vendre sa marchandise, ce qui lui déplaisait fortement. Il s'était expliqué avec le dealer à plusieurs reprises. Vendredi la situation a dégénéré et le ton est monté. Il est allé chercher l'arme qu'il avait achetée 6 mois auparavant et qu il avait cachée dans un arbre à Saint-Léonard. Il a alors tiré deux fois en direction du dealer. Le quadragénaire a été mis sous mandat d'arrêt.