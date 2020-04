Course-poursuite à Amay: 2 personnes verbalisées pour non-respect des mesures de confinement

Un individu a été privé de liberté samedi, peu après 23 heures, à la suite d'une course-poursuite qui a débuté chaussée Roosevelt, à Amay, a indiqué dimanche, la zone de police Meuse-Hesbaye. L'homme, qui circulait à bord d'un véhicule muni de plaques volées, a été dans un premier temps privé de liberté avant d'être relâché. Il sera entendu ultérieurement.



La police procédait au contrôle de plusieurs véhicules sur la chaussée Roosevelt, lorsqu'un véhicule a pris la fuite vers Huy. Les zones de police Hesbaye-Ouest et Huy, sont venues en renfort de la police de Meuse-Hesbaye. L'individu, qui circulait dans un véhicule muni de plaques volées et qui a commis plusieurs infractions de roulage, a finalement été intercepté rue des Loups à Wanze. Le conducteur, un homme de 32 ans domicilié à Namur et bien connu des services de police, a tenté de prendre la fuite à pied mais a rapidement été intercepté. L'homme a été privé de liberté mais a été relâché et sera entendu ultérieurement. Une femme de 35 ans, originaire de Jemeppe-sur-Sambre, se trouvait également à bord du véhicule. Ils ont tous deux été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement.

