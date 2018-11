Course-poursuite à Ans après une tentative de cambriolage chez une dame de 76 ans

Deux individus ont été interpellés samedi après une course-poursuite qui a démarré à Ans alors que les deux hommes prenaient la fuite après une tentative de cambriolage, a indiqué dimanche le parquet de Liège.



Les deux suspects, nés en 1975 et 1977, se sont introduits dans une ferme où vit une dame née en 1942. Impotente, la septuagénaire laisse souvent la porte de son domicile ouverte pour permettre aux personnes qui viennent l'aider d'entrer. Rapidement, la police a été prévenue de la présence de ces deux individus qui ont pris la fuite en voyant les forces de l'ordre. Une course-poursuite dangereuse, qui a duré six minutes et qui a nécessité l'intervention d'une zone de police voisine, s'en est suivie. L'un des deux auteurs était connu de la justice mais le duo n'était pas armé. Le dossier a été mis à l'instruction et des mandats d'arrêt a été requis par le parquet.