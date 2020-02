Course-poursuite à Liège après un contrôle de police

Une course-poursuite s'est déroulée ce matin à Liège après qu'un automobiliste s'est soustrait à un contrôle de police ."À 10h23, nos policiers ont voulu procéder au contrôle d'un véhicule avenue Maurice Destenay. Le conducteur a directement pris la fuite. La poursuite s'est terminée trois minutes plus tard rue du Mery, lorsque le fuyard a percuté un de nos combis qui venait prêter main-forte. Le fuyard est légèrement blessé et a été transféré vers un hôpital. Le policier dans le combi a été blessé au genou et a également été transféré vers un hôpital", a rapporté la police de Liège.