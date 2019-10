Course-poursuite à Liège: le chauffard a percuté la voiture d'une maman accompagnée de sa fille

Deux individus ont été interpellés par la police lundi et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à leur encontre pour entrave méchante à la circulation, a indiqué mardi le parquet de Liège.

Lundi, vers 18h00, une course-poursuite a démarré à Grivegnée (Liège) entre la police et une voiture dont la plaque d'immatriculation ne correspondait pas au véhicule. Durant plusieurs minutes, le conducteur âgé d'une vingtaine d'années a roulé à toute allure afin de fuir les services de police. Il a perdu, une première fois, le contrôle du véhicule et a percuté la façade d'une pharmacie.



Il a ensuite repris sa course, avant d'emboutir une voiture qui venait de se stationner. À bord de la voiture percutée se trouvaient une mère et sa fille de 9 ans. Elles n'ont pas été blessées.



Lorsque le conducteur du véhicule a été interrogé, il a expliqué avoir emprunté la voiture à un membre de sa famille. Il a ajouté qu'il avait pris la fuite parce que la voiture n'était pas en ordre d'assurance.