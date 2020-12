Course-poursuite à Liège: un jeune homme privé de liberté après avoir tenté d'échapper à un contrôle Covid

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été privé de liberté mercredi vers 22h00 à Liège, après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police, a indiqué jeudi le parquet de Liège. Après une course-poursuite de plusieurs minutes, le conducteur est entré en collision avec un véhicule de police qui venait en renfort.



Mercredi, un conducteur a tenté d'échapper à un contrôle Covid sur le boulevard Gustave Kleyer à Liège. Une course-poursuite a alors débuté. Elle s'est terminée quelques minutes plus tard sur la place des Franchises à Liège, lorsque le conducteur a percuté un véhicule de police qui venait en renfort. Trois personnes se trouvaient dans le véhicule, dont un mineur. Le conducteur n'était pas en possession d'un permis de conduire, il n'avait pas d'assurance et les plaques d'immatriculation du véhicule étaient volées. Les trois individus ont été privés de liberté et déférés jeudi au parquet de Liège. Les deux passagers ont été relaxés et le dossier du conducteur a été placé à l'instruction.

