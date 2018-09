Course-poursuite à Oupeye: "J'ai entendu comme un accident de voiture et je me suis précipité à la fenêtre" (vidéo)

Cette nuit sur le coup de minuit, un habitant de Heure-le-Romain dans l'entité d'Oupeye nous a contactés via le bouton orange alertez-nous pour nous faire part qu'il avait été témoin de l'issue d'une course-poursuite, juste devant son domicile. Et de nous décrire la scène: "J'ai entendu une sirène de police, puis comme un accident impliquant des voitures. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu le véhicule de police derrière celui des fuyards et ils se sont mis à crier (...) et quitter leur véhicule à pieds. Les hommes étaient pris en chasse par la police. La voiture, dont un des pneus était crevé a été encerclée par les forces de police. Dans le coffre, ils ont trouvé un vrai arsenal d'armes", nous raconte ce témoin.

De source officielle, on apprend que les deux individus étaient entrés par effraction vendredi soir, vers 21h50, dans une habitation vide à Oupeye. Ils y ont dérobés une série d'objets. Leur manège suspect a été repéré par des voisins qui ont averti la police. Une fois les forces de l'ordre arrivées sur place, une course-poursuite s'est engagée "à une vitesse élevée dans des rues résidentielles", précise le parquet. "Le véhicule a semble-t-il eu un problème technique et s'est immobilisé." La police s'est alors placée du côté du conducteur, pour l'empêcher de s'enfuir. Celui-ci a tout de même réussi à s'échapper, en montant sur le capot du véhicule de police. Il a finalement été rattrapé et a été déféré au parquet. L'autre individu a, lui, réussi à s'enfuir.