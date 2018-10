Deux policiers ont été blessés la nuit dernière lors d'une fusillade près de Spa

Deux policiers de la zone Vesdre ont été blessés par balle durant la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils avaient pris en chasse un véhicule au départ de Dison, ont confirmé plusieurs sources. Les faits se sont produits au niveau du rond-point de Tiège, à Jalhay (province de Liège).



Une course-poursuite a débuté à Dison lorsque des policiers de la zone de police Vesdre ont voulu contrôler un véhicule suspect. La voiture a pris la direction de Spa puis est sortie de l'autoroute à Tiège.

Comme un contrôle routier était mené par la zone Fagnes au rond-point de Tiège, le conducteur a fait demi-tour et s'est retrouvé face aux policiers de la zone Vesdre vers lesquels plusieurs coups de feu ont été tirés, explique une source proche du dossier. Deux policiers de la zone Vesdre ont été blessés, a confirmé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Jan Jambon. "Je leur souhaite un bon rétablissement et je leur adresse tout mon soutien ainsi qu'à leurs proches et à leurs collègues", a-t-il ajouté.



Les deux hommes ont été opérés durant la nuit et leurs jours ne seraient plus en danger. "Ils sont sortis de dalle d’opération, leurs jours ne sont pas en danger", a indiqué Fabrice Discry, délégué permanent Liège Namur SNPS, au micro RTL INFO. "Nos collègues ont été sous le coup d’armes de guerre", a-t-il décrit, estimant qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre de policiers.

La zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, est intervenue sur place avec une ambulance vers 01h40. Pour les besoins de l'enquête, la sortie 8 (Spa) de la E42 a été fermée dans les deux sens de circulation jusqu'en début de matinée.