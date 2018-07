Course-poursuite d'Embourg à Droixhe: du haschich et deux kilos de marijuana retrouvés dans le véhicule

Course-poursuite d'Embourg à Droixhe. Deux individus ont été interpellés par la police alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle la nuit dernière. Ils étaient en possession d'une quantité non négligeable de stupéfiants destinés à la revente.

Deux individus ont été interpellés par la police alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Ils étaient en possession d'une quantité non négligeable de stupéfiants, destinés à la revente. Les agents avaient repéré le véhicule suspect sur la A26, dans le sens Luxembourg-Liège. Ils ont enjoint au conducteur de sortir à Embourg pour pouvoir procéder au contrôle du véhicule. Dans un premier temps conciliant, le conducteur a obtempéré. Mais après avoir pris la sortie, le jeune homme, âgé de 24 ans et originaire de Herstal, a brusquement accéléré et pris la fuite. La police s'est alors lancée à sa poursuite sur la A602, puis dans les rues de Droixhe. Le conducteur ne s'est pas privé de dépasser les voitures par la droite ou par la bande d'arrêt d'urgence. Il s'est ensuite arrêté sur un chemin en pierrailles pour prendre la fuite à pied avec son passager. Ils ont ainsi couru jusqu'à un entrepôt de voitures, avant de se faire rattraper par la police. Du haschich et deux kilos de marijuana, destinés à la vente, ont été saisis dans le véhicule. Le passager de 23 ans a expliqué ne pas être au courant de la présence de stupéfiants dans la voiture. Les deux individus ont été privés de liberté et seront déférés devant le juge d'instruction.