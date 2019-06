Course-poursuite dans le centre de Liège: deux personnes arrêtées, plusieurs véhicules abîmés

Deux individus âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés à Liège, durant la nuit de vendredi à samedi, à la suite d'une course-poursuite, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Les deux hommes, de 22 et 27 ans, ont été privés de liberté pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée.



Aux environs de 2h00 du matin, la police de Liège a remarqué un véhicule suspect. Lorsque les agents ont voulu se manifester auprès du véhicule, celui-ci a pris la fuite. Une course-poursuite s'en est suivie avec les forces de l'ordre, qui s'est terminée rue Féronstrée. Au cours de celle-ci, plusieurs véhicules stationnés ont été abîmés. Avant que les agents de police mettent fin à la course, les suspects ont jeté par la fenêtre ce qui semblerait être des stupéfiants. Les produits sont toujours en cours d'analyse. Les deux individus sont déjà bien connus de la justice et ont tous deux fait l'objet de condamnations pour des faits similaires. Le dossier devrait être transmis à l'instruction.