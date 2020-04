Course-poursuite dans les rues de Liège: trois individus privés de liberté

Trois individus ont été privés de liberté samedi en fin de journée après une course-poursuite, qui s'est déroulée dans les rues de la Cité ardente, a indiqué la police de Liège. Aucun blessé n'est à déplorer.



Peu après 15 heures, la police a repéré un véhicule qui effectuait une manœuvre dangereuse aux abords de la place Saint-Paul. Le conducteur de la voiture, qui transportait deux passagers, a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents. S'en est suivi une course-poursuite au cours de laquelle, le chauffard a emprunté plusieurs axes à contresens, avant de disparaître à proximité du pont Kennedy. Peu avant 16 heures, une patrouille de police a retrouvé la trace du véhicule à proximité du Bois-de-Breux. Une deuxième course-poursuite a alors débuté au cours de laquelle le conducteur a effectué plusieurs manœuvres dangereuses. La course s'est finalement terminée quelques minutes plus tard, lorsque le véhicule en faute, a été percuté à l'arrière par un combi de police, après avoir donné un coup de frein intempestif. Le conducteur et les passagers ont été interceptés à l'angle de la rue du Docteur Bordet et de la rue de Bois-de-Breux. Ces trois individus ont été privés de liberté.