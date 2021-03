Course-poursuite entre Visé et Herstal: il tente de renverser deux agents de police

Vendredi soir, aux alentours de 23h00, la police a intercepté à Herstal un jeune homme de 25 ans au terme d'une course-poursuite. Ce dernier revenait des Pays-Bas et avait essayé de se soustraire à un contrôle de police opéré sur l'autoroute E25 à Visé.



Le jeune homme a tenté de prendre la fuite à la vue du contrôle de police puis la poursuite s'est engagée. Il a finalement été intercepté à Herstal, après avoir forcé deux barrages de police et tenté de renverser deux agents. Les forces de l'ordre ont retrouvé sur l'individu deux grammes de cannabis ainsi que 2.000 euros. Une fouille à son domicile a ensuite permis aux policiers de mettre la main sur 700 grammes de cannabis, 500 grammes de résine de cannabis et 16 grammes de poudre brune s'apparentant à de la drogue.

Connu de la justice pour des faits de stupéfiants, il a été déféré au parquet de Liège où son dossier a été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.