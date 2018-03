Course-poursuite sur la E42 depuis Villers-le-Bouillet: heureusement que la bande d'arrêt d'urgence se terminait...

Un Burdinnois de 35 ans s'est fait interpeller sur l'autoroute E42, en direction de Namur, ce vendredi après une course poursuite avec la police, a-t-on appris ce matin du parquet de Liège. Le trentenaire a été inculpé d'entrave méchante à la circulation et de rébellion.

Les faits se sont déroulés au croisement entre la rue Château d'eau et la rue de Waremme à Villers-le-Bouillet, en province de Liège. Alors que la police tentait de l'interpeller, le trentenaire, au cours de ses différentes manœuvres, a contraint cette dernière à se décaler pour éviter toute collision. La course-poursuite s'est déroulée alors que la circulation était relativement dense, le Burdinnois commettant également de nombreuses infractions à la circulation. Ainsi, ce dernier s'est retrouvé à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence de la E42 en direction de Namur afin de dépasser un camion. L'individu s'est finalement retrouvé bloqué sur cette voie entre un îlot directionnel, le camion et la voiture de police. Au moment de l'interpellation, le conducteur s'est rebellé. Le parquet de Liège a été averti et le Burdinnois a été inculpé d'entrave méchante à la circulation et de rébellion.