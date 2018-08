Cycliste renversé volontairement à Gilly: le conducteur inculpé de tentative de meurtre

Un différend a opposé un cycliste de 17 ans et un conducteur, mardi à Gilly (Charleroi). Ce dernier a foncé sur la victime à plusieurs reprises et l'a blessée avant d'être maîtrisé par des témoins. Le juge d'instruction l'a placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre mais l'a laissé sous surveillance électronique.



Les faits se sont déroulés sur la chaussée de Lodelinsart à Gilly, vers 14h30. Selon le parquet de Charleroi, le conducteur aurait coupé la route au cycliste, ce qui a déclenché une altercation. La passagère du véhicule a alors aspergé le jeune homme d'un liquide ressemblant à du milk-shake. Le conducteur a ensuite laissé passer le vélo devant lui pour le percuter délibérément. Lorsque la victime s'est relevée, le chauffeur l'a à nouveau heurté violemment. Le jeune homme a réussi à éviter un troisième choc mais le conducteur est sorti de sa voiture pour se jeter sur lui. Des témoins sont alors intervenus et l'ont maîtrisé jusqu'à l'arrivée de la police locale de Charleroi. Blessé, le cycliste a été emmené en milieu hospitalier. Ce mercredi, l'automobiliste a été déféré devant le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Le suspect n'a pas été écroué mais a fait l'objet d'un placement sous bracelet électronique.