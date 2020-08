Dalhem: un jeune jardinier meurt écrasé par un arbre

Un jeune jardinier a perdu la vie lundi en fin de matinée lors de l'ébranchage d'un arbre à Dalhem, dans la province de Liège, indique le patron de la société de jardinage responsable, confirmant une information de Sudpresse. L'arbre a écrasé le jeune homme.



C'est vers 11h30 lundi matin qu'un jeune jardinier de 21 ans a perdu la vie après un accident sur un chantier situé rue La Saulx à Dalhem. L'arbre de 20 mètres était déjà au sol depuis un moment lorsque le drame s'est produit. C'est lors de l'ébranchage qu'il a commencé à pivoter vers le ravin, où le patron broyait d'autres branches. "Il a certainement coupé la branche qui retenait l'arbre", explique le patron de l'entreprise de jardinage, Cédric Martin, à l'agence Belga. "Ses pieds sont restés coincés sous le tronc et il n'a pas pu se retirer à temps. Il a juste pu nous prévenir avant que l'arbre ne descende vers nous", poursuit-il. Quand les secours sont arrivés sur place, le jeune homme était inconscient, mais respirait toujours. Il a été transporté par l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne et est décédé à l'hôpital. Selon le patron de l'entreprise de jardinage, le jeune homme était sérieux dans son travail. "C'était un garçon très gentil et consciencieux dans ce qu'il faisait", rapporte-t-il. Cela faisait un an et demi que la victime travaillait pour la société "Espace Verts" de Dalhem. L'auditorat du travail est venu sur les lieux et a interdit à l'entreprise d'exercer ses activités pendant deux jours. Une enquête a été ouverte.